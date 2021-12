Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 16:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI DIVERSI GLI INCIDENTI CHE IN QUESTE ORE STANNO INTERESSANDO LA RETE VIARIA REGIONALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1 FIRENZE-Roma INCIDENTE AL KM 523+000, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLA TERZA CORSIA; SULLA Roma FIUMICINO, PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIALE ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO; INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI VITERBO, SULLA TUSCANESE ALL’ALTEZZA DEL KM 18+000, SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DI STRADA SAN LAZZARO. PER ALLAGAMENTI, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI DIVERSI GLI INCIDENTI CHE IN QUESTE ORE STANNO INTERESSANDO LA RETE VIARIA REGIONALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1 FIRENZE-INCIDENTE AL KM 523+000, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLA TERZA CORSIA; SULLAFIUMICINO, PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIALE ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO; INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI VITERBO, SULLA TUSCANESE ALL’ALTEZZA DEL KM 18+000, SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DI STRADA SAN LAZZARO. PER ALLAGAMENTI, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico in tilt a Roma: bomba d'acqua allaga la Capitale (Continua dopo la foto) Maltempo Roma nubifragio e allagamenti, traffico in tilt Per colpa del maltempo la viabilità è in tilt su molte strade della Capitale . Sono in programma oggi a Roma anche ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 12 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOGLIATTI E LA ...

