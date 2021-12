Variante Omicron, secondo caso negli Usa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli Stati Uniti individuano il secondo caso di Variante Omicron covid in un contagiato in Minnesota. Si tratta di un uomo adulto, vaccinato, che ha sviluppato sintomi lievi. A differenza del ‘paziente zero” degli Stati Uniti, individuato ieri in California dove era rientrato dal Sudafrica, questo contagiato non era stato all’estero, ma qualche giorno prima di avvisare i sintomi era stato a New York per la convention Anime NYC 2021. Nello stato di New York non ci sono ancora casi individuati di Variante Omicron, ma le autorità sanitarie del Minnesota hanno detto che stanno collaborando con i colleghi newyorkesi e con il Cdc per indagare su questo possibile cluster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli Stati Uniti individuano ildicovid in un contagiato in Minnesota. Si tratta di un uomo adulto, vaccinato, che ha sviluppato sintomi lievi. A differenza del ‘paziente zero” degli Stati Uniti, individuato ieri in California dove era rientrato dal Sudafrica, questo contagiato non era stato all’estero, ma qualche giorno prima di avvisare i sintomi era stato a New York per la convention Anime NYC 2021. Nello stato di New York non ci sono ancora casi individuati di, ma le autorità sanitarie del Minnesota hanno detto che stanno collaborando con i colleghi newyorkesi e con il Cdc per indagare su questo possibile cluster. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - DavidPuente : L’OMS ammette che la variante Omicron era stata scoperta nel 2020? No! La tabella delle varianti è stata alterata - callmefree1 : RT @speciale_news: Omicron, parla @TarroGiulio : “Variante nota da mesi, perché non c’è da avere paura” - paolobeffa : @aristeralex Tifiamo variante Omicron -