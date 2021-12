Vacanze di Natale 2021, la guida per i viaggi all’estero: green pass, tamponi, quarantena e corridoi turistici. Ecco tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Parigi, Londra, Madrid, Berlino, ma anche Sharm El Sheikh, Maldive, Mauritius, Seychelles e Repubblica Dominicana. I posti magici della Vacanze natalizie, quelli che una volta nella vita bisogna vedere, sono ancora serenamente raggiungibili? Nessuno ha la sfera di cristallo. Nemmeno gli scienziati, ancora prudenti nel valutare gli effetti della variante Omicron del Covid, che tiene in ansia il mondo e sta già producendo una nuova serie di limitazioni. Le ultime notizie sembrano incoraggianti, ma non c’è da abbassare la guardia. Ogni Paese ha preso le sue contromisure, spesso diverse da un caso all’altro. Tradotto: per chi pensa di mettersi in viaggio nelle prossime Vacanze di Natale e Capodanno (ma anche per chi ha già prenotato) la raccomandazione è d’obbligo. Tenersi informati. Anzi, aggiornati in tempo reale (magari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Parigi, Londra, Madrid, Berlino, ma anche Sharm El Sheikh, Maldive, Mauritius, Seychelles e Repubblica Dominicana. I posti magici dellanatalizie, quelli che una volta nella vita bisogna vedere, sono ancora serenamente raggiungibili? Nessuno ha la sfera di cristallo. Nemmeno gli scienziati, ancora prudenti nel valutare gli effetti della variante Omicron del Covid, che tiene in ansia il mondo e sta già producendo una nuova serie di limitazioni. Le ultime notizie sembrano incoraggianti, ma non c’è da abbassare la guardia. Ogni Paese ha preso le sue contromisure, spesso diverse da un caso all’altro. Tradotto: per chi pensa di mettersi ino nelle prossimedie Capodanno (ma anche per chi ha già prenotato) la raccomandazione è d’obbligo. Tenersi informati. Anzi, aggiornati in tempo reale (magari ...

Advertising

matteosalvinimi : Non “buon Natale” ma “buone vacanze”. Non “il periodo natalizio è stressanti” ma “le festività sono stressanti”. No… - fattoquotidiano : I due volti della tv berlusconiana più populista e politicamente scorretta sono stati fermati di nuovo. Le loro vac… - simodj77 : RT @matteosalvinimi: Non “buon Natale” ma “buone vacanze”. Non “il periodo natalizio è stressanti” ma “le festività sono stressanti”. Non M… - Keller32120533 : RT @matteosalvinimi: Non “buon Natale” ma “buone vacanze”. Non “il periodo natalizio è stressanti” ma “le festività sono stressanti”. Non M… - foulecamp1 : RT @matteosalvinimi: Non “buon Natale” ma “buone vacanze”. Non “il periodo natalizio è stressanti” ma “le festività sono stressanti”. Non M… -