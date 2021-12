Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 2/12/21 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vabbè, dai, negli ultimi giorni abbiamo avuto puntate di Uomini e Donne così tanto orgasmiche grazie a Marcello Messina (Marcyyyyyyyyyy mi manchiiii, mi maaaaaanchi, posso far finta di star bene ma mi maaaaaaaaanchi), Isabella Ricci e queen Tina Cipollari, che la puntata moscia di oggi ci è quasi servita per rifiatare, mettiamola così. Ho scelto di aprire l’articolo con la foto dell’esterna tra Matteo Ranieri e Giada perché in primis finalmente abbiamo visto un Matteo più sciolto, alla mano, in qualche momento pure simpatico (la nonna che gli abbassava i pantaloni LOL), e poi perché Giada mi ha fatto una bella prima impressione, cioè mi è parsa una ragazza molto caruccia e semplice, per quanto possa essere semplice una che fa i provini per Uomini e Donne, ovviamente. E’ chiaro, parliamo di prime ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vabbè, dai, negli ultimi giorni abbiamo avuto puntate dicosì tanto orgasmiche grazie a Marcello Messina (Marcyyyyyyyyyy mi manchiiii, mi maaaaaanchi, posso far finta di star bene ma mi maaaaaaaaanchi), Isabella Ricci e queen Tina Cipollari, che lamoscia di oggi ci è quasi servita per rifiatare, mettiamola così. Ho scelto di aprire l’articolo con la foto dell’esterna tra Matteo Ranieri e Giada perché in primis finalmente abbiamo visto un Matteo più sciolto, alla mano, in qualche momento pure simpatico (la nonna che gli abbassava i pantaloni LOL), e poi perché Giada mi ha fatto una bella prima impressione, cioè mi è parsa una ragazza molto caruccia e semplice, per quanto possa essere semplice una che fa i provini per, ovviamente. E’ chiaro, parliamo di prime ...

