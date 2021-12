Tutta colpa di Freud anticipazioni: il matrimonio di Sara ci sarà? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che cosa succederà nella seconda puntata di Tutta colpa di Freud in onda la prossima settimana su Canale 5? Non sappiamo ancora come sono andati gli ascolti, è troppo presto per fare un bilancio ma la serie di Canale 5 ha incuriosito i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Francesco e della sua famiglia così particolare. A Milano tra l’altro, fervono i preparativi per le nozze di Sara anche se la ragazza, non sembra essere davvero convinta di quello che sta per fare. Alla fine questo matrimonio si farà oppure non si farà? Possiamo dirvi che nella prossima puntata in onda mercoledì 8 dicembre 2021 su Canale 5, ci sarà un clamoroso colpo di scena ! Vediamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi! Tutta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che cosa succederà nella seconda puntata didiin onda la prossima settimana su Canale 5? Non sappiamo ancora come sono andati gli ascolti, è troppo presto per fare un bilancio ma la serie di Canale 5 ha incuriosito i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Francesco e della sua famiglia così particolare. A Milano tra l’altro, fervono i preparativi per le nozze dianche se la ragazza, non sembra essere davvero convinta di quello che sta per fare. Alla fine questosi farà oppure non si farà? Possiamo dirvi che nella prossima puntata in onda mercoledì 8 dicembre 2021 su Canale 5, ciun clamoroso colpo di scena ! Vediamo i dettagli con le, eccole per voi!...

