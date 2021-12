Sarri | ' Lazio ancora malata dopo Napoli Serve qualcosa dal mercato

Advertising

askomartin : Diego eterno. Napoli 4 Lazio 0. Con mi parcero @D_Ospina1 @ciroImmobile17 @Lor_Insigne Sarri, Spalletti. La estatua… - AlfredoPedulla : #Sarr-#Inter: aria fritta. #Sarri e i problemi #Lazio: quella è un’altra storia, più seria - AlfredoPedulla : #Napoli meraviglioso: ha passeggiato, senza alibi e malgrado assenze pesanti. Gli stessi alibi che non può avere… - LazioNews_24 : #SampdoriaLazio, la rifinitura in quel di #Formello - Fprime86 : RT @Spazio_J: Sarri lo vuole alla Lazio: l'ex Juve ritorna in Serie A - -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Lazio

Laparte leggermente favorita : i problemi della squadra disono sotto gli occhi di tutti, ma sarà più forte la voglia di tornare a vincere e mettersi alle spalle una settimana abbastanza ......della. Con Strakosha pronto a lasciare a zero, in casa biancoceleste si fanno le dovute valutazioni: come scrive la Gazzetta dello Sport , oltre a Kepa del Chelsea , già allenato daa ...FORMELLO - Un solo allenamento per provare la formazione che scenderà in campo contro la Sampdoria. Poco tempo a disposizione per la Lazio, chiamata al riscatto dopo la sconfitta di Napoli e i 4 gol p ...Quella contro la Sampdoria sarà una gara importante per la Lazio. Il club biancoceleste necessita di un cambio di rotta in campionato visto che l’ultima vittoria risale al 7 ...