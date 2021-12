Roma, Mourinho contro l’Inter senza alternative: le possibili scelte (Di giovedì 2 dicembre 2021) Abraham e Karsdorp squalificati, Pellegrini ed El Shaarawy infortunati più il Covid: la Roma di Mourinho si appresta a sfidare l’Inter in piena emergenza “Dobbiamo inventarci una squadra per giocare contro l’Inter“: senza mezzi termini, Josè Mourinho, dopo l’1-0 subito a Bologna, ha analizzato il momento della Roma. I giallorossi si apprestano ad affrontare i Campioni d’Italia – nonché il grande passato dello Special One – con assenze importanti: su tutte, quelle di Karsdorp, Abraham, El Shaarawy e capitan Lorenzo Pellegrini. Poco tempo a disposizione per studiare tutte le soluzioni possibili: il tecnico di Setubal dovrà trovare il sistema e gli uomini giusti per affrontare la squadra di Simone Inzaghi al meglio, in una sfida ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Abraham e Karsdorp squalificati, Pellegrini ed El Shaarawy infortunati più il Covid: ladisi appresta a sfidarein piena emergenza “Dobbiamo inventarci una squadra per giocare“:mezzi termini, Josè, dopo l’1-0 subito a Bologna, ha analizzato il momento della. I giallorossi si apprestano ad affrontare i Campioni d’Italia – nonché il grande passato dello Special One – con assenze importanti: su tutte, quelle di Karsdorp, Abraham, El Shaarawy e capitan Lorenzo Pellegrini. Poco tempo a disposizione per studiare tutte le soluzioni: il tecnico di Setubal dovrà trovare il sistema e gli uomini giusti per affrontare la squadra di Simone Inzaghi al meglio, in una sfida ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma, tantissime assenza per #Mourinho in vista dell'Inter - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - NandoArm8 : Contro l'#Inter sarà una #ASRoma in grande emergenza: 3-5-2 o 4-2-3-1 per #Mourinho? Perez a tutta fascia o Ibanez… - LucaAndreu : RT @Moussolinho: Mourinho con Biasin nella conferenza stampa dopo Roma Inter -