Patanè: metro C, puntiamo a 1.5 mld (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “La linea C ha senso trasportistico se arriviamo a servire Roma nord-ovest. Il mio sforzo sarà quello, all’interno dei 3,7 miliardi previsti dall’articolo 132 della legge di bilancio e che inizialmente dovevano essere 5,7, di prenderne almeno 1,5 miliardi e con questi fare due cose: 700 milioni per Venezia e poi proseguire.” “Fino a dove? Una scelta potrebbe essere Clodio. Ma forse calare le talpe a Clodio è un errore. Possiamo partire da Farnesina anche se i finanziamenti non sono completi, garantendo comunque di finire Venezia.” “Serve intanto urgentemente fare la gara per 4 treni in vista dell’apertura di Colosseo se non vogliamo aprire con frequenze di tipo ferroviario e non metropolitano”. Così l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, nel corso della prima riunione della commissione Mobilità della nuova consiliatura. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “La linea C ha senso trasportistico se arriviamo a servire Roma nord-ovest. Il mio sforzo sarà quello, all’interno dei 3,7 miliardi previsti dall’articolo 132 della legge di bilancio e che inizialmente dovevano essere 5,7, di prenderne almeno 1,5 miliardi e con questi fare due cose: 700 milioni per Venezia e poi proseguire.” “Fino a dove? Una scelta potrebbe essere Clodio. Ma forse calare le talpe a Clodio è un errore. Possiamo partire da Farnesina anche se i finanziamenti non sono completi, garantendo comunque di finire Venezia.” “Serve intanto urgentemente fare la gara per 4 treni in vista dell’apertura di Colosseo se non vogliamo aprire con frequenze di tipo ferroviario e nonpolitano”. Così l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio, nel corso della prima riunione della commissione Mobilità della nuova consiliatura. (Agenzia Dire)

detto_mi : Ieri bloccata mezza #atac #roma per incidente sulla metro B Oggi metro B di nuovo bloccata e autobus a singhiozzo p… - battaglia_persa : RT @formulaunica: Era da un po' che non prendevo la metro. Valle Aurelia ora, quattro scale mobili rotte su quattro. Bello sapere che non è… - stormi1904 : RT @formulaunica: Era da un po' che non prendevo la metro. Valle Aurelia ora, quattro scale mobili rotte su quattro. Bello sapere che non è… - chiccoeri : RT @formulaunica: Era da un po' che non prendevo la metro. Valle Aurelia ora, quattro scale mobili rotte su quattro. Bello sapere che non è… - formulaunica : Era da un po' che non prendevo la metro. Valle Aurelia ora, quattro scale mobili rotte su quattro. Bello sapere che… -

