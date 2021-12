Natale 2021. È quasi tempo di vacanze scolastiche: ecco le date (Di giovedì 2 dicembre 2021) I ragazzi e le famiglie pensano alle prossime ferie guardando alle vacanze scolastiche 2021-2022 per l’organizzazione. Le vacanze e i ponti dipendono dal calendario scelto in autonomia dalle singole Regioni. Questi i giorni in cui, poiché è festa, tutte le scuole saranno chiuse da qui a fine anno: mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata; lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione; giovedì 2 giugno 2022: Festa della Repubblica; festa del santo Patrono, la cui data varia di città in città. Il 1° maggio nel 2022 cade di domenica, giorno in cui le scuole sono già chiuse; mentre i giorni di festa del 25 e 26 dicembre 2021, 1° e 6 gennaio 2022, 17 aprile (Pasqua) e 18 aprile (Lunedì dell’Angelo), sono inseriti rispettivamente nelle vacanze di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 dicembre 2021) I ragazzi e le famiglie pensano alle prossime ferie guardando alle-2022 per l’organizzazione. Lee i ponti dipendono dal calendario scelto in autonomia dalle singole Regioni. Questi i giorni in cui, poiché è festa, tutte le scuole saranno chiuse da qui a fine anno: mercoledì 8 dicembre: Immacolata; lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione; giovedì 2 giugno 2022: Festa della Repubblica; festa del santo Patrono, la cui data varia di città in città. Il 1° maggio nel 2022 cade di domenica, giorno in cui le scuole sono già chiuse; mentre i giorni di festa del 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio 2022, 17 aprile (Pasqua) e 18 aprile (Lunedì dell’Angelo), sono inseriti rispettivamente nelledi ...

