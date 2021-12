Manovra | Landini | 2 miliardi in più per bollette e decontribuzione | ma non sono sufficienti

Advertising

tg2rai : Manovra, a Palazzo Chigi l'incontro tra Draghi e i sindacati. 'Aspettiamo domani le decisioni del governo, poi valu… - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Manovra, Landini incontra Draghi: 'Insoddisfatto, valutiamo sciopero generale” - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi teme lo sciopero e richiama i sindacati. Cgil, Cisl e Uil di nuovo a Palazzo Chigi. Idee lontane su fisco e pens… - Italia_Notizie : Manovra, governo ai sindacati: 2 miliardi a bollette e decontribuzione. Landini (Cgil): domani fisco in Cdm - ItalianPolitics : RT @Affaritaliani: Manovra, Landini incontra Draghi: 'Insoddisfatto, valutiamo sciopero generale” -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Landini

...tasse in"e domattina prima di andare al Consiglio dei ministri il presidente farà un nuovo passaggio con i sindacati confederali" precisa. A Palazzo Chigi all'incontro sulla...Lo ha riferito il segretario generale della Cgil Maurizioal termine dell'incontro a ...riferendosi all'accordo della maggioranza sul taglio dell'imposizione fiscale finanziato in. bab -...Insoddisfazione dei sindacati dall'incontro con il governo sulla manovra finanziaria. Secondo il segretario della Cgil, Maurizio Landini, troppo pochi i 2 miliardi che il governo vuole stanziare per c ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo posto il tema della pensione, il governo ha fissato un incontro sulla riforma Fornero anche se non c’è una data, dentro questa legge di bilancio ci devono essere de ...