La Lazio è un colabrodo | altri quattro gol subiti Il poker non basta contro un’Udinese mai doma

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il turno infrasettimanale si chiude con un 4-4 pirotecnico ed emozionante che alla fine per come si era messa non piace a nessuna delle due e allo stesso tempo può essere accolto senza troppi drammi. Sia Sarri che Gotti, peraltro assieme al Chelsea da primo e secondo allenatore, potranno sicuramente essere rammaricati per questo pareggio con cui all’Olimpicoe Udinese muovono a piccoli passi la loro classifica restando troppo lontane dai rispettivi obiettivi, che per i padroni di casa è la zona Champions e per gli ospiti una salvezza che fin qui è acquisita ma con sole tre vittorie e la panchina del tecnico che non voleva essere nulla di diverso da un vice. E invece, ha dimostrato di saperlo fare l’allenatore, cambiando peraltro un po’ di cose nell’ultimo mese. I risultati non venivano, c’ha messo del suo per trovare una soluzione e l’ha trovata con un 4-4-2 ...