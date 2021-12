Infortunio Koulibaly, condizioni e tempi di recupero: il comunicato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Infortunio Koulibaly, il senegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, i tempi di recupero saranno lunghi L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 2 dicembre 2021), il senegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, idisaranno lunghi L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SampNews24 : #Napoli, tegola #Koulibaly: il difensore salta la #Sampdoria - MundoNapoli : Ssc Napoli: Report allenamento. Brutto infortunio per Koulibaly - sportli26181512 : Napoli, Koulibaly out 4/5 settimane dopo l'infortunio col Sassuolo: Distrazione di secondo grado al bicipite femora… - gilnar76 : Distrazione di secondo grado al bicipite femorale: i tempi di recupero per l'infortunio di Koulibaly! #Forzanapoli… - paoloangeloRF : Koulibaly, che botta: l'esito degli esami agli infortunati del Napoli -