Green pass sui mezzi pubblici, come funzioneranno i controlli: dal ruolo dei gestori al biglietto digitale, ecco le novità in arrivo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una circolare del Viminale interviene sulla questione dei controlli a bordo dei mezzi pubblici, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass sui trasporti locali. Le verifiche saranno affidate in primo luogo a polizia e carabinieri, aiutati dai vigili urbani. Ma, quando il 6 dicembre scatteranno le misure previste dal nuovo decreto, per il trasporto locale sarà «decisivo il contributo degli enti gestori», si legge nella circolare. Nel testo, inviato ai prefetti, c’è scritto che gli enti dovranno contribuire «in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio». C’è però anche una forte raccomandazione: i controlli sui mezzi pubblici ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una circolare del Viminale interviene sulla questione deia bordo dei, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo disui trasporti locali. Le verifiche saranno affidate in primo luogo a polizia e carabinieri, aiutati dai vigili urbani. Ma, quando il 6 dicembre scatteranno le misure previste dal nuovo decreto, per il trasporto locale sarà «decisivo il contributo degli enti», si legge nella circolare. Nel testo, inviato ai prefetti, c’è scritto che gli enti dovranno contribuire «in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio». C’è però anche una forte raccomandazione: isui...

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - GdB_it : Super Green Pass: come funzioneranno i controlli - GibelliniPaolo : RT @jimmomo: Spiace perché ci vanno di mezzo molte persone, imprenditori e lavoratori. Ma dovrebbero prendersela con le loro associazioni d… -