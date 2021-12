Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e lo strappo con Alex Belli: “Hai manie di protagonismo" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Primo litigio tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip 6: lei ha accusato l'attore di soffrire di manie di protagonismo e di parlarle in maniera poco adeguata. Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto il loro primo litigio al Grande Fratello Vip 6: tutto è nato durante un gioco organizzato dagli autori del programma. Soleil non ha gradito il comportamento del suo 'amico speciale' e i due hanno discusso animatamente fino a quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha perso la pazienza e ha lanciato accuse di protagonismo a Belli. Solo 48 ore fa Alex ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Primo litigio traalVip 6: lei ha accusato l'attore di soffrire didie di parlarle inra poco adeguata.hanno avuto il loro primo litigio alVip 6: tutto è nato durante un gioco organizzato dagli autori del programma.non ha gradito il comportamento del suo 'amico speciale' e i due hanno discusso animatamente fino a quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha perso la pazienza e ha lanciato accuse di. Solo 48 ore fa...

