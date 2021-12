“Glielo ha detto all’orecchio!”. Colpo di scena al GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge a letto. Si è sentito tutto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuovo Colpo di scena nell’intrigata amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli. Nella casa i due hanno intrecciato una Bellissima amicizia che spesso è sfociata in atteggiamenti intimi, baci e coccole che hanno fatto chiacchierare il gossip e indispettire Delia Duran, la moglie dell’attore di Centovetrine. All’ennesima richiesta della modella venezuelana di avere rispetto per il loro matrimonio, Alex Belli ha ben pensato di baciare l’influencer italoamericana scatenando nuovamente il gossip. Non solo, pochi giorni fa si è dichiarato: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuovodinell’intrigata amicizia tra. Nella casa i due hanno intrecciato unassima amicizia che spesso è sfociata in atteggiamenti intimi, baci e coccole che hanno fatto chiacchierare il gossip e indispettire Delia Duran, la moglie dell’attore di Centovetrine. All’ennesima richiesta della modella venezuelana di avere rispetto per il loro matrimonio,ha ben pensato di baciare l’influencer italoamericana scatenando nuovamente il gossip. Non solo, pochi giorni fa si è dichiarato: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato ...

Advertising

Antonio16820542 : @InLimoneWeTrust @capuanogio @tutticonvocati @Radio24_news Glielo ha detto già, diverse volte. Ora, deve affondare… - memole73 : RT @LucillaMasini: 'I gay soffrono di vittimismo' ha detto Platinette, omosessuale privilegiato, che non è mai stato aggredito, ma ha solo… - Saverio251 : @dottor996 @barbarab1974 Tutti di vostra conoscenza.. me lo ha detto mio cugino che glielo ha detto un amico del suo amico - franco20351 : #lariachetirala7 ma anche se glielo avessero detto lui che non è un esperto, solo un infermiere, cosa cavolo avrebb… - gicabi : Comunque, vede l'Italia un po' filtrata: l'ultima volta mi diceva che la società italiana stava diventando migliore… -