GF Vip, Tommy Vee è diventato papà: 'Benvenuta Penelope' (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Alle 2.39 del 1 Dicembre e' nata Penelope . Stiamo tutti bene e siamo felici La mamma e' stata grandiosa!': così, Tommy Vee storico concorrente del Grande Fratello 4, ex di Carolina Marconi, ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Alle 2.39 del 1 Dicembre e' nata. Stiamo tutti bene e siamo felici La mamma e' stata grandiosa!': così,Vee storico concorrente del Grande Fratello 4, ex di Carolina Marconi, ha ...

Gl3nda_92 : Piccolo promemoria: nel mio account se e quando parlo di gf vip 5 vedrete solo i miei protetti: RUTAS, TOMMY E PIER… - lontano2009 : Ragazzi per chi puo’ ponete delle domande sotto foto fi tommy profilo tv talk su instsgram e su twitter grazie # tz vip - LauraBi17439506 : RT @Androme05256070: Ma Manila che dice a Lulù che non può pretendere di essere salvata perché è il gfvip e lei non è vip...è seria? Sophie… - AdultaVaccinata : @ilenia_zirafi @Garbino_ Gli anni scorsi hanno vinto Paola e Tommy. Chi come me non li conosceva ha imparato ad app… - alisa629095 : Tommy non ti inibire per il perculo,??canta tutto quello che ti pare, che lo fai pure meglio di tanti che lo fanno… -