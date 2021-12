Germania, lockdown per non vaccinati Merkel: «Vorrei fossimo come in Italia» (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cancelliera Angela Merkel, vicina al passo d’addio, introduce restrizioni in base alla regola cosidetta «2G»: gli spazi pubblici consentiti solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid. E il parlamento affronta il tema del vaccino obbligatorio Leggi su corriere (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cancelliera Angela, vicina al passo d’addio, introduce restrizioni in base alla regola cosidetta «2G»: gli spazi pubblici consentiti solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid. E il parlamento affronta il tema del vaccino obbligatorio

