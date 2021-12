Eriksen torna in campo, si allena in Danimarca (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo 173 giorni dall'arresto cardiaco, Christian Eriksen è tornato in campo per allenarsi. Il centrocampista dell'Inter, vittima di un problema cardiaco lo scorso giugno durante Danimarca - Finlandia ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo 173 giorni dall'arresto cardiaco, Christianto inperrsi. Il centrocampista dell'Inter, vittima di un problema cardiaco lo scorso giugno durante- Finlandia ...

Advertising

Eurosport_IT : 174 giorni dopo quel 12 giugno, Christian #Eriksen torna in campo. Noi così ?????? - Mediagol : Inter, la nuova alba di Eriksen: il danese torna ad allenarsi con l’Odense Boldklub - UnioneSarda : #Eriksen torna in campo, si è allenato con un personal trainer in #Danimarca - CucchiarelliX : RT @bisagnino: Calcio: Eriksen torna ad allenarsi a 6 mesi dall'arresto cardiaco all'Europeo - bisagnino : Calcio: Eriksen torna ad allenarsi a 6 mesi dall'arresto cardiaco all'Europeo -