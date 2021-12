Eriksen torna in campo a 173 giorni dall’arresto cardiaco: il primo allenamento in Danimarca (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha scelto una struttura sportiva poco distante da casa sua, in Danimarca, per riprendere gli allenamenti. A 173 giorni dal problema cardiaco accusato nella sfida tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020, Christian Eriksen è tornato a correre sui campi da calcio dell’Odense Boldklub. È nelle giovanili di questa squadra – che milita nella massima serie del campionato danese – che il centrocampista ha dato inizio alla sua carriera da calciatore, mettendosi in luce come uno dei giocatori danesi più promettenti della sua generazione. «Eriksen ci ha contattato e ora si sta allenando da solo. È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l’angolo», ha detto un portavoce dell’Odense. Nonostante abbia ripreso ad allenarsi, non è ancora noto quando e ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha scelto una struttura sportiva poco distante da casa sua, in, per riprendere gli allenamenti. A 173dal problemaaccusato nella sfida trae Finlandia a Euro 2020, Christianto a correre sui campi da calcio dell’Odense Boldklub. È nelle giovanili di questa squadra – che milita nella massima serie del campionato danese – che il centrocampista ha dato inizio alla sua carriera da calciatore, mettendosi in luce come uno dei giocatori danesi più promettenti della sua generazione. «ci ha contattato e ora si sta allenando da solo. È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l’angolo», ha detto un portavoce dell’Odense. Nonostante abbia ripreso ad allenarsi, non è ancora noto quando e ...

