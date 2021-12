Dalle centrali idroelettriche ai Bitcoin: un progetto eco e tutto italiano per la produzione di crypto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Due ragazzi hanno avuto un’idea geniale per quanto riguarda sia la produzione di energia che quella delle criptovalute. Ma in che modo funziona questo progetto? Il mining di Bitcoin, al giorno d’oggi, è molto difficile da compiere. Per questo è necessario utilizzare una grande quantità di energia – Computermagazine.itPer poter estrarre virtualmente le criptovalute, in caso non lo sapeste, è necessario mettere in pratica un processo di calcolo molto avanzato e dispendioso a livello di energia, motivo per cui, ai super computer, serve tanta elettricità. LEGGI ANCHE: Dronut X1, il nuovo drone per il volo negli spazi interni a forma cilindrica E dal momento che questi sforzi hanno un impatto molto pesante sull’ambiente, due ragazzi di Trento, cioè Francesca Failoni e Francesco Buffa, hanno avuto l’idea di posizionare i ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Due ragazzi hanno avuto un’idea geniale per quanto riguarda sia ladi energia che quella delle criptovalute. Ma in che modo funziona questo? Il mining di, al giorno d’oggi, è molto difficile da compiere. Per questo è necessario utilizzare una grande quantità di energia – Computermagazine.itPer poter estrarre virtualmente le criptovalute, in caso non lo sapeste, è necessario mettere in pratica un processo di calcolo molto avanzato e dispendioso a livello di energia, motivo per cui, ai super computer, serve tanta elettricità. LEGGI ANCHE: Dronut X1, il nuovo drone per il volo negli spazi interni a forma cilindrica E dal momento che questi sforzi hanno un impatto molto pesante sull’ambiente, due ragazzi di Trento, cioè Francesca Failoni e Francesco Buffa, hanno avuto l’idea di posizionare i ...

