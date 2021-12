Covid, vaccini per i bambini dal 16 dicembre, in arrivo 1,5 mln di dosi (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata dell’1 dicembre, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400 mila indicato dalla Struttura Commissariale per le prime tre giornate del mese. In particolare, le prime dosi sono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicli primari completati), mentre le dosi addizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325.I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a mRNA, stimati in oltre 20 milioni di dosi/somministrazioni previste fino al 31 dicembre 2021, utili a soddisfare la potenziale richiesta di 14 milioni di persone (over 18), che hanno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata dell’1, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400 mila indicato dalla Struttura Commissariale per le prime tre giornate del mese. In particolare, le primesono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicli primari completati), mentre leaddizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325.I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità dia mRNA, stimati in oltre 20 milioni di/somministrazioni previste fino al 312021, utili a soddisfare la potenziale richiesta di 14 milioni di persone (over 18), che hanno ...

