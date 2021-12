Chi è stato Dragan Stojkovi? “Piksi”? (Di giovedì 2 dicembre 2021) il miglior fantasista d’Europa dopo Maradona. fu normale che una delle squadre più forti e ricche del tempo, l’Olympique Marsiglia, facesse carte false per averlo. A malincuore Stojkovi? lasciò Belgrado e si trasferì in riva al mare, nel sud della Francia. In una partita di campionato il suo ginocchio non lo sostenne più e lo costrinse a restare fuori per più di metà stagione. Quando rientrò, mancava poco alla conclusione e non rimaneva che l’ultimo atto: la tanto attesa finale di Coppa dei Campioni. L’incontro si disputò a Bari e l’avversario fu la Stella Rossa di Belgrado, l’ultima squadra che Stojkovi? avrebbe voluto incontrare. Il fantasista non partì titolare e, quando l’allenatore lo buttò dentro, visse una vera e propria battaglia interiore: i suoi avversari erano i compagni di una vita, i suoi compagni marsigliesi, al confronto, li ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 2 dicembre 2021) il miglior fantasista d’Europa dopo Maradona. fu normale che una delle squadre più forti e ricche del tempo, l’Olympique Marsiglia, facesse carte false per averlo. A malincuore? lasciò Belgrado e si trasferì in riva al mare, nel sud della Francia. In una partita di campionato il suo ginocchio non lo sostenne più e lo costrinse a restare fuori per più di metà stagione. Quando rientrò, mancava poco alla conclusione e non rimaneva che l’ultimo atto: la tanto attesa finale di Coppa dei Campioni. L’incontro si disputò a Bari e l’avversario fu la Stella Rossa di Belgrado, l’ultima squadra che? avrebbe voluto incontrare. Il fantasista non partì titolare e, quando l’allenatore lo buttò dentro, visse una vera e propria battaglia interiore: i suoi avversari erano i compagni di una vita, i suoi compagni marsigliesi, al confronto, li ...

