Alec Baldwin torna a parlare dell’incidente | la scioccante rivelazione

Advertising

sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: «Non ho premuto il grilletto»: Alec Baldwin rompe il silenzio sull'incidente del film Rust [VIDEO] - - Diregiovani : “Io non ho premuto il grilletto“. Alec Baldwin rompe il silenzio nella sua prima intervista tv, dopo la tragedia av… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: Prima intervista di Alec Baldwin dopo la tragedia sul set del film “Rust”, costata la vita alla direttrice della fotografia,… - euronewsit : Parla Alec Baldwin: 'Non ho puntato l'arma né tirato il grilletto'. L'attore smentisce la ricostruzione ufficiale d… - occhio_notizie : Alec Baldwin, intervista dopo l'incidente sul set: ''Non ho premuto il grilletto'' #alecbaldwin #rust -

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

papà: prima uscita con la figlia Carmen Gabriela - NON ERA PREVISTO - Visibilmente commosso,ha ribadito più volte al giornalista George Stephanopuoulos di non avere idea di cosa ...Prima intervista tv perche si difende in lacrime di fronte al giornalista di ABC News, George Stephanopoulos. Per ora possiamo vedere solo il trailer, pubblicato sull'acoutn Twitter di BN News, che trasmetterà ...Le lacrime di Alec Baldwin per la morte della direttrice della fotografia. L'attore americano parla dell'incidente sul set: "Non lo farei mai".L’attore parla per la prima volta della tragedia di un mese fa. In una lunga intervista in tv. Durante la quale si commuove ripetutamente. E dopo aver ammesso che l'arma era davvero carica con un proi ...