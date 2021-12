A Fiumicino un nuovo elettrodotto interrato di 4 chilometri: lavori al via nel 2023 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fiumicino – “Terna realizzerà un elettrodotto con cavo interrato di 4 chilometri sul nostro territorio che aumenterà l’efficienza la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica su una fetta importante della città”. Ad annunciarlo, in una nota, è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “L’opera, già approvata dal ministero per la Transizione Ecologica, partirà all’inizio del 2023 – prosegue il sindaco – per un investimento pari a circa 7 milioni di euro”. “E’ un’ottima notizia per le famiglie e le attività commerciali interessate dal questo tratto di elettrodotto che, finora, hanno subito le conseguenze di una fornitura insufficiente, con gravi discontinuità e conseguenti danni. E lo è anche per i livelli di inquinamento elettromagnetico che quella ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– “Terna realizzerà uncon cavodi 4sul nostro territorio che aumenterà l’efficienza la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica su una fetta importante della città”. Ad annunciarlo, in una nota, è il sindaco di, Esterino Montino. “L’opera, già approvata dal ministero per la Transizione Ecologica, partirà all’inizio del– prosegue il sindaco – per un investimento pari a circa 7 milioni di euro”. “E’ un’ottima notizia per le famiglie e le attività commerciali interessate dal questo tratto diche, finora, hanno subito le conseguenze di una fornitura insufficiente, con gravi discontinuità e conseguenti danni. E lo è anche per i livelli di inquinamento elettromagnetico che quella ...

