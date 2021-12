17enne ferito da proiettile, convocata commissione morte cerebrale (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Catania restano gravissime, disperate le condizioni del giovane 17enne colpito alla testa da un proiettile a Noto, in provincia di Siracusa. Il ragazzo, ricoverato nel reparto di rianimazione, ha il cervello compromesso e per questo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nel nosocomio catanese è stata c onvocata la commissione per l’accertamento della morte cerebrale che potrebbe essere investita della questione da un momento all’altro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Catania restano gravissime, disperate le condizioni del giovanecolpito alla testa da una Noto, in provincia di Siracusa. Il ragazzo, ricoverato nel reparto di rianimazione, ha il cervello compromesso e per questo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nel nosocomio catanese è stata c onvocata laper l’accertamento dellache potrebbe essere investita della questione da un momento all’altro. L'articolo proviene da Italia Sera.

