Variante Omicron, uomo positivo al Covid su un volo Roma-Alghero: “È tornato dall’Africa”. Quarantena per 130 passeggeri (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’allerta per la nuova Variante Omicron del coronavirus costa la Quarantena a 130 persone che viaggiavano su un volo Roma-Alghero, dopo che uno dei passeggeri è risultato positivo al Covid. L’uomo, di ritorno dall’Africa con scalo prima nei Paesi Bassi e poi a Fiumicino, è stato infettato dal coronavirus e proprio il suo recente viaggio ha fatto temere che sia stato colpito dall’ultima mutazione del virus, considerata più trasmissibile rispetto alle altre. Adesso, per gli altri passeggeri si aspettano i risultati dei tamponi che saranno effettuati giovedì. Se fra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascun contagiato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’allerta per la nuovadel coronavirus costa laa 130 persone che viaggiavano su un, dopo che uno deiè risultatoal. L’, di ritornocon scalo prima nei Paesi Bassi e poi a Fiumicino, è stato infettato dal coronavirus e proprio il suo recente viaggio ha fatto temere che sia stato colpito dall’ultima mutazione del virus, considerata più trasmissibile rispetto alle altre. Adesso, per gli altrisi aspettano i risultati dei tamponi che saranno effettuati giovedì. Se fra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascun contagiato, ...

