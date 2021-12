Vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni: via libera di Cts e Aifa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – Vaccino Covid Pfizer per bambini della fascia 5-11 anni, è arrivato il via libera del Cts dell’Aifa, un passaggio preliminare rispetto alla decisione definitiva dell’agenzia. Dopo una giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha infatti dato il suo parere positivo al via libera per il Vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, al Vaccino Covid di Pfizer per i bambini della fascia 5-11 anni è arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l’ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma –Pfizer perdella fascia 5-11, è arrivato il viadel Cts dell’, un passaggio preliminare rispetto alla decisione definitiva dell’agenzia. Dopo una giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha infatti dato il suo parere positivo al viaper ilnella fascia 5-11. Il viadell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, aldi Pfizer per idella fascia 5-11è arrivato il 25 novembre. I benefici, secondo l’ente, superano i rischi. Il Comitato per i medicinali a uso umano ...

