The Marvelous Mrs Maisel | annunciata la data della quarta stagione

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto ha avuto inizio nel 2017. La fantastica signora, in lingua originale conosciuta come TheMrs., ha stregato il pubblico di Amazon Studios e ha ottenuto quattro stagioni finora. L’ultima è in arrivo a febbraio 2022 e Amazon Prime Video ha finalmente annunciato laufficiale con il primo teaser trailer di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.