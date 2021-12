Shevchenko | “Stupendo ritrovare il Milan ma stasera devo pensare a come batterlo”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Andriy, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn nel pre-partita della gara tra i liguri e il. Queste le sue parole: “Bello rivedere tutti i miei ex compagni rossoneri, ma ora sono concentrato sulla partita emettere in difficoltà ilquesta sera e a. Tassotti mi dà un grande aiuto, per me è un amico, un fratello e mi sta aiutando molto. Il calcio italiano poi è bellissimo, ci sono partite molto belle. Ho visto il nostro calendario, ora il, la prossima con la Juve, ma ora dobbiamo essere più compatti difensivamente. Contro l’Udinese e contro la Roma abbiamo fatto bene, ma dobbiamo lavorare di più e avere più coraggio nel controllare la partita per creare qualche occasione in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Stupendo

Quotidiano.net

... rivivi la diretta Primo tempo Gotti eschierano entrambi la difesa a tre. Nell'Udinese ... salta Samir con un controllo orientato, si ritrova davanti al portiere e calcia a lato di ...... ma per avere quasi 39 anni Re Zlatan statutti, forse perfino se stesso. Zlatan ... Molti ritorni in rossonero hanno fatto flop: da Gullit a, da Kakà a Inzaghi - Brocchi allenatori, ...Udine, 28 novembre 2021 - L'Udinese ospita alla Dacia Arena il Genoa per l'anticipo delle 12:30 valido per la 14\^ giornata di Serie A. Un match poco brillante dal punto di vista t ...Marco Nappi, ex giocatore tra le tante di Fiorentina e Genoa, è intervenuto ai nostri microfoni per parlare dell'Italia di Manci e non solo.