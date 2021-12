Serie A 2021/2022, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Riparte la Serie A 2021/2022 e lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. “Garantirà maggiore uniformità”, ha detto Nicchi. Ed è una svolta storica che farà il suo esordio sin dalla prima giornata di questo campionato. Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2020/2021 VAR A favore Fiorentina 5 Udinese 5 Atalanta 5 Inter 4 Napoli 4 Milan 3 Empoli 3 Roma 3 Salernitana 3 Genoa 2 Verona 2 Cagliari 2 Bologna 2 Juventus 2 Torino 2 Sassuolo 1 Lazio 1 Spezia 1 Sampdoria 1 Venezia 1 VAR A Sfavore Udinese 4 Atalanta 4 Sampdoria 4 Spezia 4 Sassuolo 4 Fiorentina 3 Bologna 3 Juventus 3 Cagliari 2 Genoa 2 Torino 2 Salernitana ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. “Garantirà maggiore uniformità”, ha detto Nicchi. Ed è una svolta storica che farà il suo esordio sin dalla prima giornata di questo campionato. Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2020/VAR AFiorentina 5 Udinese 5 Atalanta 5 Inter 4 Napoli 4 Milan 3 Empoli 3 Roma 3 Salernitana 3 Genoa 2 Verona 2 Cagliari 2 Bologna 2 Juventus 2 Torino 2 Sassuolo 1 Lazio 1 Spezia 1 Sampdoria 1 Venezia 1 VAR A SUdinese 4 Atalanta 4 Sampdoria 4 Spezia 4 Sassuolo 4 Fiorentina 3 Bologna 3 Juventus 3 Cagliari 2 Genoa 2 Torino 2 Salernitana ...

