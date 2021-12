Pierpaolo Pretelli, una cenetta romantica con tanto di dedica (Video) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia di nuovo insieme ma stavolta a Milano, dove si sono concessi una cenetta romantica con tanto di dedica di lui alla sua dolce influencer Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno trascorrendo dei giorni insieme a Milano. Giulia oggi inizia il trasloco nella nuova casa, che ha comprato in città e che ha arredato con gusto, facendosi anche aiutare dai suoi follower e condividendo dei momenti nella nuova casa. Ma ieri sera con la sua dolce metà si è concessa una cenetta romantica in un ristorante milanese. Al momento del dessert, Pierpaolo Pretelli, occhi languidi e sguardo innamorato, le ha dedicato un dolce gesto accompagnato da parole ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021)e Giulia di nuovo insieme ma stavolta a Milano, dove si sono concessi unacondidi lui alla sua dolce influencere Giulia Salemi stanno trascorrendo dei giorni insieme a Milano. Giulia oggi inizia il trasloco nella nuova casa, che ha comprato in città e che ha arredato con gusto, facendosi anche aiutare dai suoi follower e condividendo dei momenti nella nuova casa. Ma ieri sera con la sua dolce metà si è concessa unain un ristorante milanese. Al momento del dessert,, occhi languidi e sguardo innamorato, le hato un dolce gesto accompagnato da parole ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - 361_magazine : Pierpaolo Pretelli e Giulia di nuovo insieme ma stavolta a Milano, dove si sono concessi una cenetta romantica con… - RosariaVicidom6 : RT @ioetesolonoi: Sempre attuale 'C' è chi pensa a far rumore scrivendo cattiverie e c' è chi in silenzio giorno dopo giorno con tanta um… - katiuscia801 : Direi che Pierpaolo Pretelli ha superato il mio Liga quest'anno ???????????????I miei 5 artisti preferiti del 2021. Qu… - MariaAndreotti4 : RT @amore_prelemi_t: Pierpaolo Pretelli oltre che oggettivamente bellissimo ?????? sei stato super bravissimo ?? #prelemi #guessmyage PS:io inn… -