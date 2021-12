Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto la squalifica immediata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni da quando Lulù si è resa protagonista di un momento di forte tensione all'interno della casa del GF Vip. La ragazza si è chiusa in bagno e si è rifiutata di partecipare alla sorpresa che era stata organizzata per lei e per le sorelle prima dell'eliminazione. Stando a quello che si vocifera sul web, Alfonso Signorini avrebbe chiesto agli autori la squalifica immediata della principessina, che da settimane starebbe sporcando il percorso dell'amatissimo Manuel Bortuzzo.Rumor sul dietro le quinte dell'ultima puntata del GF VipNon è la prima volta che Alfonso Signorini sbotta con Lulù in diretta al GF Vip. La sera del 29 novembre, ad esempio, il conduttore ha reagito malissimo alla sceneggiata che la ragazza ha fatto quando ha scoperto che ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni da quando Lulù si è resa protagonista di un momento di forte tensione all'interno della casa del GF Vip. La ragazza si è chiusa in bagno e si è rifiutata di partecipare alla sorpresa che era stata organizzata per lei e per le sorelle prima dell'eliminazione. Stando a quello che si vocifera sul web,avrebbeagli autori ladella principessina, che da settimane starebbe sporcando il percorso dell'amatissimo Manuel Bortuzzo.Rumor sul dietro le quinte dell'ultima puntata del GF VipNon è la prima volta chesbotta con Lulù in diretta al GF Vip. La sera del 29 novembre, ad esempio, il conduttore ha reagito malissimo alla sceneggiata che la ragazza ha fatto quando ha scoperto che ...

