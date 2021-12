Germania, mancano personale e dosi di Biontech: a rischio l’immunizzazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) I roboanti annunci di Angela Merkel e Olaf Scholz per mettere il turbo alle vaccinazioni e la realtà dei medici in prima linea a cui mancano milioni di dosi del farmaco made in Germany, il più richiesto dai tedeschi. Altro che obbligo vaccinale e somministrazioni anche in farmacia: il contingentamento di Pfizer (che qui tutti chiamano solo Biontech) imposto dal ministro della Sanità, Jens Spahn, per smaltire gli stock di Moderna in scadenza sta provocando un vero disastro. Ieri a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 dicembre 2021) I roboanti annunci di Angela Merkel e Olaf Scholz per mettere il turbo alle vaccinazioni e la realtà dei medici in prima linea a cuimilioni didel farmaco made in Germany, il più richiesto dai tedeschi. Altro che obbligo vaccinale e somministrazioni anche in farmacia: il contingentamento di Pfizer (che qui tutti chiamano solo) imposto dal ministro della Sanità, Jens Spahn, per smaltire gli stock di Moderna in scadenza sta provocando un vero disastro. Ieri a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ed52926520 : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - giorgiomaresi : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - ErnestoPascucci : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - mrguasco : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… - Grand_Battery : RT @MMaXXprIIme: Ma come? L'Italia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti Covid dalla Germania ma poi vieta l'intervento chirurgico a… -