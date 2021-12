Flavia Vento mostra le chat con il finto Tom Cruise: “Mi diceva che era sempre impegnato” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Riesco a malapena a controllare i miei figli, quando ho tempo libero stai dormendo”. A “Pomeriggio Cinque” Flavia Vento mostra alcuni dei messaggi ricevuti dal finto Tom Cruise, con cui per mesi ha creduto di parlare. La showgirl, che recentemente ha confessato di esser stata vittima di questa truffa amorosa: dall’altro lato del telefono, il finto Tom la riempiva di attenzioni, continuando a ribadire di essere il celebre attore. “Ti ho sempre ammirato – si legge in un altro dei messaggi inviati dal truffatore – non sapevo prendessi seriamente gli insegnamenti di Scientology, questo è il motivo per cui ho deciso di conoscerti personalmente”. Tuttavia, come raccontato dalla stessa showgirl, il finto Cruise continuava a rifiutare di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Riesco a malapena a controllare i miei figli, quando ho tempo libero stai dormendo”. A “Pomeriggio Cinque”alcuni dei messaggi ricevuti dalTom, con cui per mesi ha creduto di parlare. La showgirl, che recentemente ha confessato di esser stata vittima di questa truffa amorosa: dall’altro lato del telefono, ilTom la riempiva di attenzioni, continuando a ribadire di essere il celebre attore. “Ti hoammirato – si legge in un altro dei messaggi inviati dal truffatore – non sapevo prendessi seriamente gli insegnamenti di Scientology, questo è il motivo per cui ho deciso di conoscerti personalmente”. Tuttavia, come raccontato dalla stessa showgirl, ilcontinuava a rifiutare di ...

