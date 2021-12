Covid, solitudine è la pandemia che ha maggiormente colpito studenti italiani (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gli studenti italiani hanno sofferto la mancanza di interazioni sociali più dei coetanei europei. E’ quanto è emerso dalla prima indagine sull’istruzione condotta dalla piattaforma di apprendimento online GoStudent, in collaborazione con Kantar market research, in cui sono stati esaminati didattica in presenza e a distanza, insegnamento e abitudini di studio dalla prospettiva di genitori e figli. La ricerca presenta, inoltre, una sezione dedicata all’istruzione in tempo di pandemia in cui sono state analizzate e comparate sfide, difficoltà e lacune scolastiche riscontrate dagli studenti e dai loro genitori. I dati sono stati rilevati attraverso un sondaggio online (Cawi) condotto in sette mercati europei, tra cui: Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania e Austria. In totale, 6.276 genitori e 5.767 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Glihanno sofferto la mancanza di interazioni sociali più dei coetanei europei. E’ quanto è emerso dalla prima indagine sull’istruzione condotta dalla piattaforma di apprendimento online GoStudent, in collaborazione con Kantar market research, in cui sono stati esaminati didattica in presenza e a distanza, insegnamento e abitudini di studio dalla prospettiva di genitori e figli. La ricerca presenta, inoltre, una sezione dedicata all’istruzione in tempo diin cui sono state analizzate e comparate sfide, difficoltà e lacune scolastiche riscontrate daglie dai loro genitori. I dati sono stati rilevati attraverso un sondaggio online (Cawi) condotto in sette mercati europei, tra cui: Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania e Austria. In totale, 6.276 genitori e 5.767 ...

Advertising

StraNotizie : Covid, solitudine è la pandemia che ha maggiormente colpito studenti italiani - lifestyleblogit : Covid, solitudine è la pandemia che ha maggiormente colpito studenti italiani - - chiccodigrano : RT @BrunaNerazzurra: @ProfCampagna In famiglia si sta piangendo la perdita di tre congiunti,ancora non era possibile la vaccinazione. Inut… - ProfCampagna : RT @BrunaNerazzurra: @ProfCampagna In famiglia si sta piangendo la perdita di tre congiunti,ancora non era possibile la vaccinazione. Inut… - BrunaNerazzurra : @ProfCampagna In famiglia si sta piangendo la perdita di tre congiunti,ancora non era possibile la vaccinazione. I… -