Covid | i dati di Lazio e Roma di oggi mercoledì 1 dicembre

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono stati 44.768 tamponi, 18.526 molecolari e 26.242 antigenici, quelli processatinel. I nuovi casi positivi registrati sono stati 1.638 (+385), 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Lo rende noto il bollettinodella Regione. E’ del 3,6% il rapporto tra tamponi e positivi. Ai positivi sono 901.migliori rispetto al primodi un anno fa, soprattutto rispetto alle ospedalizzazioni. Lo conferma l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato: “Il dato odierno dei positivi è leggermente inferiore a quello del 1di un anno fa, ma con oltre 2.500 ricoveri in meno 256 terapie intensive in meno, 68 mila cittadini in meno in isolamento domiciliare e 56 ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 12.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : L'Oms avverte tutti i Paesi del mondo che il 'mix tossico' di una bassa copertura vaccinale e di poche persone test…

di Paola Caruso Idi mercoledì 1 dicembre. Oltre 100 le vittime: non succedeva dall'8 giugno Sono 15.085 i nuovi ...sono complessivamente 4.709.906 e 9.457 quelle uscite oggi dall'incubo(..., oggi 13 positivi a Cerveteri, 10 a Ladispoli Sono stati riscontrati 103 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4, oggi 1 dicembre 2021. I: 4 Anguillara 6 Bracciano 6 Campagnano 10 ...Il bollettino Covid in Italia di oggi 1 dicembre 2021. Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.764.Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.764. Sono invece 103 le vittime in un giorno, in aumento ...