Cosa sono le plusvalenze, e quando sono “false” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La spiegazione di una pratica raccontata da anni nel calcio italiano, utile per capire l'indagine sui conti della Juventus Leggi su ilpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La spiegazione di una pratica raccontata da anni nel calcio italiano, utile per capire l'indagine sui conti della Juventus

Advertising

borghi_claudio : Cosa significano questi numeri? Che i vaccini non proteggono dalle ospedalizzazioni? No, i vaccinati sono molti di… - FBiasin : Ripetiamo tutti assieme: Le #plusvalenze sono una cosa bella. Le #plusvalenze sono una cosa bella. Le #plusvalenze… - TeresaBellanova : In 10 mesi, sono 1.017 le donne e gli uomini morti sul #lavoro, un record indegno di un Paese civile, che dice una… - LBlackdagger : @LillaYumi ... quella cosa fastidiosa di Present Mic non l'ho mai digerito ?? Ma poi cazzo non si sono degnati di mettere nemmeno Toga ?? - 4maipiu4 : RT @borghi_claudio: Cosa significano questi numeri? Che i vaccini non proteggono dalle ospedalizzazioni? No, i vaccinati sono molti di più… -