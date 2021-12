Cara Rai, ti rivolteremo come un calzino. Parola di Marinella Soldi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Marinella Soldi: «La Rai ora cambi in fretta. Le nomine? Per merito. E scelte anche impopolari» Corriere della sera, pagina 13, di Daniele Manca. «Questo autunno la tv tradizionale ha visto un calo di circa 2 milioni di contatti in media al giorno, rispetto a due anni fa. C’è bisogno di dirle altro sul perché dobbiamo smettere di continuare a dire che il mondo è cambiato e poi non fare nulla per cambiare anche noi?». Marinella Soldi ad appena un mese dall’approvazione del nuovo modello organizzativo della Rai sembra aver stampato il sorriso sul suo volto. Ma la sua voce fa trasparire quel giusto di serenità che sembra dire: so che il compito di cambiare per un’azienda che ha fatto nel bene e nel male la storia del Paese non è facile. Ma la Rai da azienda passione della politica deve tornare a essere quell’azienda che ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 dicembre 2021): «La Rai ora cambi in fretta. Le nomine? Per merito. E scelte anche impopolari» Corriere della sera, pagina 13, di Daniele Manca. «Questo autunno la tv tradizionale ha visto un calo di circa 2 milioni di contatti in media al giorno, rispetto a due anni fa. C’è bisogno di dirle altro sul perché dobbiamo smettere di continuare a dire che il mondo è cambiato e poi non fare nulla per cambiare anche noi?».ad appena un mese dall’approvazione del nuovo modello organizzativo della Rai sembra aver stampato il sorriso sul suo volto. Ma la sua voce fa trasparire quel giusto di serenità che sembra dire: so che il compito di cambiare per un’azienda che ha fatto nel bene e nel male la storia del Paese non è facile. Ma la Rai da azienda passione della politica deve tornare a essere quell’azienda che ...

Advertising

Dear_Inanna_Z : RT @wushurabbit: RAI TG1, una signora intervistata afferma che chi non si vaccina si autoesclude dalla vita sociale. No, cara la mia signo… - Massimo22185550 : RT @ValterRimini: #AscoltiTv, Rai2: Quelli che... cambia giorno ma è sempre flop. La cara .@RaiDue e mamma #Rai quando la smettono di bruci… - GianniMarangon : RT @ValterRimini: #AscoltiTv, Rai2: Quelli che... cambia giorno ma è sempre flop. La cara .@RaiDue e mamma #Rai quando la smettono di bruci… - BeholderITA : RT @wushurabbit: RAI TG1, una signora intervistata afferma che chi non si vaccina si autoesclude dalla vita sociale. No, cara la mia signo… - MariaAversano1 : RT @ValterRimini: #AscoltiTv, Rai2: Quelli che... cambia giorno ma è sempre flop. La cara .@RaiDue e mamma #Rai quando la smettono di bruci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Rai Economist,Tel Aviv la città più cara 9.31 Economist,Tel Aviv la città più cara Tel Aviv ha superato Parigi nella classifica delle città più care al mondo, piazzandosi al primo posto,secondo una indagine dell'Economist sul costo della vita che prende in esame i costi di 200 ...

IL RICHIAMO DELLA FORESTA/ Su Canale 5 il film diretto da Chris Sanders La stagione della caccia C'era una volta a Vigata/ Camilleri torna su Rai 1 Nel cast troviamo Harrison Ford, Karen Gillan, Dan Stevens, Cara Gee, Omar Sy e Wes Brown tra gli altri. Le splendide ...

Natale show da domani e fino a Natale su Rai Yoyo Tvblog Mara Venier ospite al Gf Vip? 'Se in Rai mi danno il permesso vengo' Per lui nella casa il figlio James e la telefonata della cara amica Mara. Festeggiamenti in pompa magna per Giucas Casella anche durante la del Grande Fratello Vip. L'illusionista ha ricevuto durante ...

Dove è stato girato il film La stagione della caccia, tutte le location in Sicilia Il film “La stagione della caccia” torna in onda questa sera su Rai 1. Ispirato all’omonimo libro di Andrea Camilleri del 1992, il film ha la Sicilia del 1800 come ambientazione. Da Scicli a Ispica, s ...

9.31 Economist,Tel Aviv la città piùTel Aviv ha superato Parigi nella classifica delle città più care al mondo, piazzandosi al primo posto,secondo una indagine dell'Economist sul costo della vita che prende in esame i costi di 200 ...La stagione della caccia C'era una volta a Vigata/ Camilleri torna su1 Nel cast troviamo Harrison Ford, Karen Gillan, Dan Stevens,Gee, Omar Sy e Wes Brown tra gli altri. Le splendide ...Per lui nella casa il figlio James e la telefonata della cara amica Mara. Festeggiamenti in pompa magna per Giucas Casella anche durante la del Grande Fratello Vip. L'illusionista ha ricevuto durante ...Il film “La stagione della caccia” torna in onda questa sera su Rai 1. Ispirato all’omonimo libro di Andrea Camilleri del 1992, il film ha la Sicilia del 1800 come ambientazione. Da Scicli a Ispica, s ...