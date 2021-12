“Regina indiscussa” Wanda Nara si spoglia in strada, apre la giacca e le mette in mostra: esagerata – FOTO (Di martedì 30 novembre 2021) Wanda Nara esagerata sui social network: la showgirl apre la giacca e le mette in mostra. Wanda Nara continua a conquistare le prime pagine di tutti i quotidiani per le problematiche del suo matrimonio. Qualche settimana fa, suo marito Mauro Icardi avrebbe incontrato la China Suarez in un albergo: secondo le indiscrezioni che circolano sul L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 30 novembre 2021)sui social network: la showgirllae leincontinua a conquistare le prime pagine di tutti i quotidiani per le problematiche del suo matrimonio. Qualche settimana fa, suo marito Mauro Icardi avrebbe incontrato la China Suarez in un albergo: secondo le indiscrezioni che circolano sul L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

218DIOR : il modo in cui non smetterò mai di parlare di black swan, dai liricismi, gli outfit, l’mv, la coreografia, gli stag… - odalysio : RT @Iamdavide28: A domani con #Pomeriggio5! Barbara sei la regina indiscussa. Possono dire ciò che vogliono, gli altri possono fare qualsia… - Iamdavide28 : A domani con #Pomeriggio5! Barbara sei la regina indiscussa. Possono dire ciò che vogliono, gli altri possono fare… - sunlighteight : aho ma che cazzate state dicendo the greatest album of all times è uno ed uno solo la regina indiscussa i am who ni… - chiara_sciuto : RT @MARTI_CLUBTIPS: REGINA INDISCUSSA DI QUESTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO? SONIA BRUGANELLI ANALISI PERFETTA SEI DI UNA LUCIDITÀ PAZZE… -