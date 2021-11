Pechino 2022: preoccupazione per variante Omicron, ma Olimpiadi non a rischio (Di martedì 30 novembre 2021) Una nuova minaccia incombe sulle Olimpiadi di Pechino, in programma a febbraio 2022. Si tratta della variante Omicron, che in questi giorni sta tenendo con il fiato sospeso molti paesi. A renderlo noto è il portavoce del ministro degli Esteri Zhao Lijian, che in un briefing ha dichiarato: “La variante Omicron preoccupa e sicuramente porterà qualche sfida in termini di prevenzione e controllo. Tuttavia sono fiducioso che i Giochi invernali si terranno come da programma, senza alcun intoppo“. L’uomo ha quindi elogiato la gestione della pandemia nel paese, capace di contenere i contagi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Una nuova minaccia incombe sulledi, in programma a febbraio. Si tratta della, che in questi giorni sta tenendo con il fiato sospeso molti paesi. A renderlo noto è il portavoce del ministro degli Esteri Zhao Lijian, che in un briefing ha dichiarato: “Lapreoccupa e sicuramente porterà qualche sfida in termini di prevenzione e controllo. Tuttavia sono fiducioso che i Giochi invernali si terranno come da programma, senza alcun intoppo“. L’uomo ha quindi elogiato la gestione della pandemia nel paese, capace di contenere i contagi. SportFace.

