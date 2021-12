Nedved: «Plusvalenze? Non credo ci saranno problemi interni alla società» (Di martedì 30 novembre 2021) Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana: le parole del vice presidente bianconero Pavel Nedved a DAZN prima di Salernitana Juve. MOMENTO PIU’ DIFFICILE DA DIRIGENTE – «Bella domanda. Sono annate diverse, ci sono delle difficoltà. Devi essere forte. Ci sono annate in cui ti senti meno forte ma vai bene. È difficile da dire». MORATA – «I nostri giocatori devono essere abituati alle critiche quando giocano sotto le aspettative. Ma lui sotto il profilo del gioco sta soddisfacendo Allegri, ci aspettiamo di più da lui e da tutto il reparto sotto l’aspetto della realizzazione. Parlo di Paulo, Alvaro, Kulu, Kean, Chiesa possono fare qualcosa in più». Plusvalenze – «Non credo sia stato fatto il passo più lungo della gamba. Abbiamo fatto un comunicato chiaro, il presidente ha parlato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Pavelha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana: le parole del vice presidente bianconero Pavela DAZN prima di Salernitana Juve. MOMENTO PIU’ DIFFICILE DA DIRIGENTE – «Bella domanda. Sono annate diverse, ci sono delle difficoltà. Devi essere forte. Ci sono annate in cui ti senti meno forte ma vai bene. È difficile da dire». MORATA – «I nostri giocatori devono essere abituati alle critiche quando giocano sotto le aspettative. Ma lui sotto il profilo del gioco sta soddisfacendo Allegri, ci aspettiamo di più da lui e da tutto il reparto sotto l’aspetto della realizzazione. Parlo di Paulo, Alvaro, Kulu, Kean, Chiesa possono fare qualcosa in più».– «Nonsia stato fatto il passo più lungo della gamba. Abbiamo fatto un comunicato chiaro, il presidente ha parlato ...

