La violenza non è un atto goliardico e nemmeno uno sbaglio

"Stiamo passando tutti i dispiacere possibili del mondo", ha commentato il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia "Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato e chiedo scusa: voglio incontrarla quando sarà possibile, quando lei vorrà", ha dichiarato in una trasmissione radiofonica, il 45enne che ha molestato in diretta nel post-partita tra Empoli e Fiorentina, la giornalista sportiva Greta Beccaglia. L'uomo, un ristoratore in provincia di Ancona, ha commentato così la denuncia per violenza sessuale nei confronti della giornalista sportiva: "Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Lo sputo sulla mano? Stavo tossendo e sono passato. A casa mi hanno detto 'come ti è venuto in mente?!?', me l'ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono questa persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo.

