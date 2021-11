Due rapine in pochi giorni: arrestato dalla Polizia di Stato (Di martedì 30 novembre 2021) I Falchi della Squadra Mobile, al termine di rapide indagini, hanno identificato e arreStato un giovane di 28 anni residente in provincia di Taranto considerato l’autore di due rapine, commesse nel giro di pochi giorni prima in una farmacia e dopo in un supermercato, entrambi situati in Via Generale Messina. In entrambi gli episodi commessi il 18 ed il 20 novembre scorso, il rapinatore armato di coltello minacciò i dipendenti impossessandosi dell’incasso giornaliero per un totale di circa 1.500 euro. Gli investigatori, ascoltando le testimonianze dei presenti alle due rapine ed avendo una profonda conoscenza del territorio e della realtà criminale tarantina, hanno messo insieme una serie di elementi che hanno permesso di chiudere il cerchio intorno al 28enne ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 novembre 2021) I Falchi della Squadra Mobile, al termine di rapide indagini, hanno identificato eun giovane di 28 anni residente in provincia di Taranto considerato l’autore di due, commesse nel giro diprima in una farmacia e dopo in un supermercato, entrambi situati in Via Generale Messina. In entrambi gli episodi commessi il 18 ed il 20 novembre scorso, il rapinatore armato di coltello minacciò i dipendenti impossessandosi dell’incasso giornaliero per un totale di circa 1.500 euro. Gli investigatori, ascoltando le testimonianze dei presenti alle dueed avendo una profonda conoscenza del territorio e della realtà criminale tarantina, hanno messo insieme una serie di elementi che hanno permesso di chiudere il cerchio intorno al 28enne ...

