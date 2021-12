Al banco alimentare la carne dei cinghiali abbattuti per il contenimento (Di mercoledì 24 novembre 2021) Sabato 27 sarà ilgiorno della Colletta in presenza, durante il quale in centinaia di punti vendita di generi alimentari sarà possibile acquistare e donare cibo per chi è in difficoltà. Da domenica 28 ... Leggi su quotidianopiemontese (Di mercoledì 24 novembre 2021) Sabato 27 sarà ilgiorno della Colletta in presenza, durante il quale in centinaia di punti vendita di generi alimentari sarà possibile acquistare e donare cibo per chi è in difficoltà. Da domenica 28 ...

Advertising

Marmellinha : RT @foodaffairs_it: De Cecco consegna 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Boom di visualizzazioni del video di Can Yaman #CanYama… - maria39936922 : RT @foodaffairs_it: De Cecco consegna 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Boom di visualizzazioni del video di Can Yaman #CanYama… - Im_Yamanist : RT @foodaffairs_it: De Cecco consegna 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Boom di visualizzazioni del video di Can Yaman #CanYama… - chicletariaa : RT @foodaffairs_it: De Cecco consegna 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Boom di visualizzazioni del video di Can Yaman #CanYama… - Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @foodaffairs_it: De Cecco consegna 500.000 pacchi di pasta al Banco Alimentare. Boom di visualizzazioni del video di Can Yaman #CanYama… -