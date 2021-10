Wta Tenerife | Camila Giorgi perde la testa | lancia la racchetta in rete | penalty game per lei

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)lae si prende undi penalità. Nel corso del primo turno del Wta di(Spagna, cemento e torneo organizzato da Mef Tennis Events) contro la moldava naturalizzata spagnola Aliona Bolsova, l’azzurra si innervosisce subito per uno screzio con il papà Sergio e si prende un warning. Poi un altro gesto di stizza che le costa unpoint ed infine, sul 7-6 3-1, la tennista di Maceratacompletamente laper una non chiamata dell’arbitro su una palla che sembrava fuori, elaverso larischiando di fare male ad un raccattapalle. Il giudice di sedia non può fare altro che darle un...

Advertising

WeAreTennisITA : Camila furiosa, passa comunque a Tenerife ?? Fra battibecchi con il padre e litigi con il giudice di sedia, Camila G… - 14Thekid : RT @WeAreTennisITA: Camila furiosa, passa comunque a Tenerife ?? Fra battibecchi con il padre e litigi con il giudice di sedia, Camila Giorg… - matmosciatti11 : Un minuto di #buongiorno dall’Abama Tennis Academy de Tenerife ? #TenerifeLadiesOpen #WTA #tennis - Occe64 : RT @WeAreTennisITA: Camila furiosa, passa comunque a Tenerife ?? Fra battibecchi con il padre e litigi con il giudice di sedia, Camila Giorg… - GiusPecoraro : RT @WeAreTennisITA: Camila furiosa, passa comunque a Tenerife ?? Fra battibecchi con il padre e litigi con il giudice di sedia, Camila Giorg… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Tenerife

Tra le azzurre, Camila Giorgi (n.36), impegnata nel neonato 250 diha superato Aliona Bolsova (n.178) in tre set per 7 - 6 (4), 3 - 6, 6 - 4 e sfiderà Danka Kovinic (n.74) al secondo ...Tra le azzurre, Camila Giorgi (n.36), impegnata nel neonato 250 diha superato Aliona Bolsova (n.178) in tre set per 7 - 6 (4), 3 - 6, 6 - 4 e sfiderà Danka Kovinic (n.74) al secondo ...L'ex n.1 al mondo Andy Murray (oggi n.172 Atp) ha battuto Frances Tiafoe (n.48) 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8) in una maratona di tre ore e 45 minuti al primo turno dell'Atp 250 di Anversa. "Non ho mai giocat ...L'ex n.1 al mondo Andy Murray (oggi n.172 Atp) ha battuto Frances Tiafoe (n.48) 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8) in una maratona di tre ore e 45 minuti al primo turno dell'Atp 250 di Anversa. "Non ho mai giocat ...