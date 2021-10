Vertice del centrodestra: restiamo coalizione, anche su Quirinale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Il centrodestra continuerà a lavorare come coalizione e conferma la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". Dopo il pesante risultato delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Ilcontinuerà a lavorare comee conferma la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". Dopo il pesante risultato delle ...

Advertising

TgLa7 : Il rispetto dello stato di diritto entra ufficialmente nell'agenda del vertice dei leader Ue, alla luce degli svilu… - reportrai3 : Dopo le stragi del 1992, ‘ndrangheta e cosa nostra si sono riunite sotto un’unica cupola occulta: la cosa nuova. In… - Palazzo_Chigi : Al via i lavori del #G20 straordinario sull’#Afghanistan. Tra i temi al centro del Vertice: urgente sostegno umanit… - 71locatelli : RT @mariolavia: == Nessuna novità dal vertice del cdx. Come se avesse vinto - AldoModica : RT @ilpetulante: La Polonia ha fatto quello che avrebbe dovuto fare l'Italia da tanto tempo: disapplicare o non applicare tutte le norme eu… -