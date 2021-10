Uomini e Donne, anticipazioni puntata di mercoledì 20 ottobre 2021 e ultime news Trono Over e Classico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo la puntata di ieri ampiamente dedicata a Gemma e al suo nuovo ‘amore’ Costabile, tra baci appassionati e siparietti divertenti in studio con l’opinionista Tina (da sempre ‘nemica’ della dama torinese), oggi andrà in onda il terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 20 ottobre: Ida e Marcello, le ultime news Dopo il momento romantico di Gemma e Costabile e la lite accesa in studio tra Armando e Isabella, che invece sta conoscendo Massimo e sembra contenta di questa frequentazione, oggi probabilmente al centro dello studio siederà di nuovo Ida. Dopo la storia iniziata nei migliori dei modi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo ladi ieri ampiamente dedicata a Gemma e al suo nuovo ‘amore’ Costabile, tra baci appassionati e siparietti divertenti in studio con l’opinionista Tina (da sempre ‘nemica’ della dama torinese), oggi andrà in onda il terzo appuntamento della settimana con, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Cosa succederà? Scopriamolo insieme!20: Ida e Marcello, leDopo il momento romantico di Gemma e Costabile e la lite accesa in studio tra Armando e Isabella, che invece sta conoscendo Massimo e sembra contenta di questa frequentazione, oggi probabilmente al centro dello studio siederà di nuovo Ida. Dopo la storia iniziata nei migliori dei modi, ...

