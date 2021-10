Un posto al sole cambia orario di programmazione? Fan in rivolta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I vertici RAI starebbero pensando di cambiare l'orario di programmazione di Un posto al sole per inserire in palinsesto un talk politico ma i fan hanno già dichiarato guerra. Un posto al sole sarà costretto a un cambio nel suo orario di programmazione su Rai3? È stato Dagospia a parlare di un nuovo talk politico condotto da Lucia Annunziata che, per volere del nuovo AD RAI Carlo Fuortes, dovrebbe andare a occupare la fascia delle 20:30. Che fine farebbe l'amatissima soap che giovedì 21 ottobre festeggerà i suoi 25 anni? Verrebbe anticipata alle 18:30, andando quindi a occupare quello slot che proprio in origine le era stato assegnato, salvo poi essere dislocata in altro orario (le 20:30, appunto) per incontrare un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I vertici RAI starebbero pensando dire l'didi Unalper inserire in palinsesto un talk politico ma i fan hanno già dichiarato guerra. Unalsarà costretto a un cambio nel suodisu Rai3? È stato Dagospia a parlare di un nuovo talk politico condotto da Lucia Annunziata che, per volere del nuovo AD RAI Carlo Fuortes, dovrebbe andare a occupare la fascia delle 20:30. Che fine farebbe l'amatissima soap che giovedì 21 ottobre festeggerà i suoi 25 anni? Verrebbe anticipata alle 18:30, andando quindi a occupare quello slot che proprio in origine le era stato assegnato, salvo poi essere dislocata in altro(le 20:30, appunto) per incontrare un ...

FinottoFederica : @king_del_trash Cmq Alex anche meno xk alle fine sono dinamiche tra loro sorelle ..che gli frega se Jessica pulisce… - GraziaTerenzi : Sono sfinita. Psicologicamente. Un grave lutto in famiglia. Un lavoro che é sempre più un carcere pieno di divieti.… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole cambia orario di programmazione? Fan in rivolta - fanculoilnome : @selectiveautism che voglia di sentirti in un posto di sole e stare insieme - giannisalvioni1 : Due sere che mi perdo #unpostoalsole … Due sere. ?? E adesso pure ‘sta notizia del cambio orario? ?? -