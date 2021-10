Tornano le bombe a Damasco, la guerra non è finita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Erano le 6.45 locali quando ieri due ordigni posizionati all’interno di un autobus militare siriano sono esplosi mentre l’automezzo passava sul ponte Hafez al Assad a Damasco. Almeno 14 i soldati uccisi, altri sono rimasti feriti. Una strage che i suoi responsabili volevano ancora più grave. Gli artificieri hanno scoperto un terzo ordigno, rimasto inesploso, che hanno fatto brillare. Torna di nuovo il terrorismo nella capitale siriana, per ora senza firma. Si guarda all’Isis che si sta ricostituendo in Siria … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Erano le 6.45 locali quando ieri due ordigni posizionati all’interno di un autobus militare siriano sono esplosi mentre l’automezzo passava sul ponte Hafez al Assad a. Almeno 14 i soldati uccisi, altri sono rimasti feriti. Una strage che i suoi responsabili volevano ancora più grave. Gli artificieri hanno scoperto un terzo ordigno, rimasto inesploso, che hanno fatto brillare. Torna di nuovo il terrorismo nella capitale siriana, per ora senza firma. Si guarda all’Isis che si sta ricostituendo in Siria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

