Spalletti | “Napoli-Legia Varsavia gara decisiva Osimhen in panchina | Lozano caso chiuso Zielinksi non gioca”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucianoannuncia che Victornon giocherà in, sfida di Europa League, lo dice in conferenza stampa. L’allenatore delnon usa mezze misure e lo dice chiaramente: “La sfida con train Europa League èper il passaggio del turno. Bisogna vincere e noi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Abbiamo una rosa importante che ci permette di affrontare con serenità tutte le competizioni“.è valida per la terza giornata di Europa League, gli azzurri fino ad ora hanno racimolato un solo punto in classifica e devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella ...

Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - annatrieste : Pensavo di aver chiuso con l'amore poi alla domanda sul furto della Panda #Spalletti ha risposto che 'si rubano 300… - SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - infoitsalute : Napoli, Spalletti: “Contro il Legia gara decisiva” - cronachecampane : Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti anticipa cambi di formazione: '#Osimhen riposa, dentro #Mertens o #Petagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Napoli

- La sfida in programma al Maradona contro il Legia Varsavia sarà un vero e proprio test per ilche potrà così capire quali possono essere le proprie ambizioni in Europa League. Lo sa bene Kalidou Koulibaly che alla vigilia del match contro la formazione polacca, capolista del girone, ha ...Commenta per primo Alla vigilia della sfida trae Legia Varsavia di Europa League arrivano le parole in conferenza stampa di Luciano, allenatore azzurro: LA PARTITA - 'Questa partita diventa decisiva e se non vinciamo sarà ...Le parole dell’allenatore partenopeo in conferenza stampa Domani sera il Napoli affronterà il Legia Varsavia in Europa League, ma gli occhi sono già puntati sul big match di domenica sera tra la Roma ...SPALLETTI NAPOLI LEGIA – “E’ una gara decisivia, se non vinciamo sarà durissima restare nella competizione”. Va dritto al punto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che domani affronterà il Legia ...